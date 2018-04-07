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07 Nisan 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Kırlangıçlar yuva yaptı şantiyede işler durduruldu - OSMANİYE

Kırlangıçlar yuva yaptı şantiyede işler durduruldu - OSMANİYE

- Kırlangıçlar yuva yaptı şantiyede işler durduruldu - Kırlangıçların kum yığınındaki yuvaları - Fen İşleri Müdürlüğü Şefi Salih Kocabaş ile röportaj - İş makinelerinin durması ve kırlangıçların yuvalarına gelmesiOSMANİYE (AA) - Osmaniye 'nin Kadirli ilçesinde kırlangıçların belediyeye ait asfalt şantiyesindeki kum yığınlarına yuva yapması nedeniyle şantiyede işlere 1 ay ara verildi.
Kadirli Belediyesine ait asfalt şantiyesinde yol yapımında kullanılmak amacıyla depolanan ve zamanla sertleşen asfalt kumuna kırlangıçlar yuva yaptı.Bunun üzerine Belediye Başkanı Ömer Tarhan'ın talimatıyla kırlangıçlar yuvalarından ayrılana kadar 1 ay süreyle şantiyede çalışmaya ara verildi.
Fen İşleri Müdürlüğü Şefi Salih Kocabaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kırlangıçların her yıl nisan ayında belediyenin şantiyesine misafir olduğunu, kuşlar yuvalarından ayrılıncaya kadar da şantiyeden kum alınmadığını söyledi.

Belediye Başkanının talimatıyla kırlangıçların koruma altına alındığını ifade eden Kocabaş, şöyle konuştu:"Kentte, evlerin balkon ve saçaklarına yuva yapan kırlangıçların belediyemizin şantiyesini tercih etmesinden dolayı çok mutluyuz. Kuluçka dönemini burada geçiriyorlar. Biz de Belediye Başkanımız Ömer Tarhan'ın talimatıyla en güzel şekilde şantiyemizde ağırlıyoruz. Her canlı gibi yaşama hakkı olan kırlangıçlara zarar gelmemesi için çalışıyoruz. Kırlangıçlar göç edene kadar iş makineleriyle yuvaların olduğu yerden kum alınmıyor. Buraya 300 tane gelip, 500 veya bin olarak gidiyorlar." diye konuştu.
Kocabaş, kırlangıç kuşlarının yuvalarını terk etmesinden sonra şantiyeden kum almaya başlayacaklarını sözlerine ekledi.

İsaf Asfalt Şantiyesi Muhabir Kırlangıç Yol Yapımı 

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