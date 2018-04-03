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03 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Kırkpınar Er Meydanında sular çekiliyor - EDİRNE

Kırkpınar Er Meydanında sular çekiliyor - EDİRNE

- Taşkının havadan görüntüleri - Su altında kalan köprüden görüntülerKırkpınar Er Meydanında sular çekiliyor - Tunca Nehrinin debisinin düşmesiyle Kırkpınar Er Meydanında sular çekilmeye başladıEDİRNE (AA) - Tunca Nehri'nin su seviyesinin yükselmesiyle sular altında kalan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Kırkpınar Er Meydanı'nda su seviyesi düşüyor.Tunca Nehri'nin debisinde 24 saatte yaklaşık 15 metreküp/saniye düşüş oldu.DSİ verilerine göre, havzadaki beslenmeye bağlı olarak nehrin debisi 172 metreküp/saniye seviyesine indi.Debinin düşmesiyle çevreye yayılan sular da nehir yatağına dönmeye başladı.
Kırkpınar Er Meydanı'nın tribünlerine kadar yükselen su seviyesi de düşmeye devam ediyor.Tarihi taş köprüler Fatih, Kanuni ve Saraçhane köprüleri trafiğe kapalı tutuluyor.Su seviyesinin yükselmesi sonucu yatağından taşan nehir, Sarayiçi'nin tamamına yakınını su altında bırakmıştı. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı çayıra da giren nehir suyu, Adalet Kasrı, Balkan Şehitliği'nin bir kısmı ile saray mutfaklarına kadar yayılmıştı.

Yükselen Irak 

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