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07 Nisan 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Kırkpınar Er Meydanı'ndaki taşkın suları çekildi - EDİRNE

Kırkpınar Er Meydanı'ndaki taşkın suları çekildi - EDİRNE

- Taşkın alanından drone görüntüleriKırkpınar Er Meydanı'ndaki taşkın suları çekildiEDİRNE (AA) - Tunca Nehri'nin debisinin yükselmesiyle sular altında kalan tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Kırkpınar Er Meydanı'nda su seviyesi düştü.Tunca Nehri'nin debisinde 24 saatte yaklaşık 20 metreküp/saniye düşüş oldu. DSİ verilerine göre, havzadaki beslenmeye bağlı olarak nehrin debisi 109 metreküp/saniye seviyesine indi.Debinin düşmesiyle çevreye yayılan sular da nehir yatağına döndü.Kırkpınar Er Meydanı'nın tribünlerine kadar yükselen sular çayırın da emmesiyle çekildi. Er meydanında çok az bir bölümünde su görülüyor.Bu arada tarihi Fatih ve Kanuni köprüleri trafiğe açıldı.Su seviyesinin yükselmesi sonucu yatağından taşan nehir, Sarayiçi'nin tamamına yakınını su altında bırakmıştı. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı çayıra da giren nehir suyu, Adalet Kasrı, Balkan Şehitliği'nin bir kısmı ile saray mutfaklarına kadar yayılmıştı.

Yükselen Irak 

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