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10 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Kırkpınar Er Meydanı'nda taşkın sonrası temizlik - EDİRNE

Kırkpınar Er Meydanı'nda taşkın sonrası temizlik - EDİRNE

- Kırkpınar Er Meydanı'ndan görüntüler - Yapılan temzilik çalışmaları - Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın açıklamasıKırkpınar Er Meydanı'nda taşkın sonrası temizlik - Edirne Belediye Başkanı Gürkan: - "Tunca Nehri'nin taşması nedeniyle Kırkpınar Er Meydanı zarar görüyor. Ancak önemli zararı Kırkpınar çayırı görüyor. Belediye ekiplerimiz normalden daha fazla çalışarak bu alanı 657. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne yetiştirecek"EDİRNE (AA) - Tunca Nehri'nin debisinin yükselmesiyle su altında kalan tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı er meydanında temizlik çalışmaları başladı.
Belediye ekipleri, taşkın nedeniyle hem çayır hem de tribünlerde biriken çamur ve balçıkları temizlemek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, çalışmalara ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, taşkının Kırklareli Er Meydanı'na maliyetinin yaklaşık 1 milyon 500 bin lira olduğunu söyledi.

Çayır alanının yenileneceğini ifade eden Gürkan, şunları kaydetti:"Maalesef bu taşkınlar her yıl oluyor. Bunu defalarca DSİ'ye ilettik,nehir yatağının genişletilmesi ve yatağın temizlenmesi için. Tunca Nehri'nin taşması nedeniyle Kırkpınar Er Meydanı zarar görüyor. Ancak önemli zararı Kırkpınar çayırı görüyor. Belediye ekiplerimiz normalden daha fazla çalışarak bu alanı 657. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne yetiştirecek. Bu anlamda bir sıkıntımız olmayacak. Bizim en büyük sıkıntımız er meydanındaki çayırın zarar görmesi. Çünkü orası özel bir çayır. Orası normal bir çim değil. Pehlivanlarımızın güreşirken düşme anında onlara en az zararı verecek bir şekilde dizayn edilmiş bir çayır. Buranın düzenlenmesi için yoğun bir şekilde ekiplerimiz çalışıyor."657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreş müsabakaları, temmuz ayında başlayacak.

Lyon Güreş 

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