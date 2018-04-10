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10 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Kırkpınar Er Meydanı'na sürüklenen balıklar nehre salındı - EDİRNE

Kırkpınar Er Meydanı'na sürüklenen balıklar nehre salındı - EDİRNE

- Er Meydan'ından balıkların toplanmasından görüntüler - Balıkların nehre salınmasından görüntüler - Edirne Belediyesi görevlisi Ahmet Kıyı'nın açıklaması - Görevliler, taşkın suyuyla Er Meydanı'na gelen balıkları kovalarla toplayıp Tunca Nehri'ne bıraktıEDİRNE (AA) - Tunca Nehri'nden taşkın suyuyla Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı çayıra sürüklenen balıklar toplanarak Tunca Nehri'ne salındı.Önceki haftalarda taşan Tunca Nehri debisinin düşmesiyle birlikte yatağına döndü, Sarayiçi Kırkpınar Er Meydanı'ndaki sular çekilmeye başladı.
Görevliler stadyum ve çevresinde temizlik çalışması yaparken, nehirden taşan suyla birlikte güreş çayırına sürüklenen balıkları yaşatmak için çaba sarf etti.Suların çekilmesiyle görünür hale gelen ve ölmek üzere olan balıklar görevliler tarafından kovalarla toplanarak Tunca Nehri'ne salındı. Edirne Belediyesi görevlisi Ahmet Kıyı, yüzlerce balığı toplayıp nehre götürdüklerini söyledi.

Balıkları yaşam alanlarına kavuşturmak için uğraştıklarını ifade eden Kıyı, "Taşkın suyu Kırkpınar Er Meydanı'na yüzlerce balık getirdi. Suyun çekilmesiyle birlikte oluşan ufak birikintilerde kalan balıkları geçen cuma gününden beri toplamaya çalışıyoruz. 4 - 5 kova balık topladık. Ne mutlu bize onları yaşam alanlarına kavuşturabildiysek. Büyük balıklar da vardı küçük balıklar da. Kurtarabildiğimizi kurtarmaya çalıştık." diye konuştu.

Turab Bild Güreş Irak 

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