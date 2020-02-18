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18 Şubat 2020 Salı günü yayınlandı
Kırklareli Üniversitesi 39 ülkeden öğrenciye ev sahipliği yapıyor - KIRKLARELİ İzle

Kırklareli Üniversitesi 39 ülkeden öğrenciye ev sahipliği yapıyor - KIRKLARELİ İzle

- KLÜ ve yabancı öğrencilerden genel görüntü - KLÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür ile röportaj - Yabancı öğrencilerle röportaj - Rektör Prof. Dr. Bülent Şengörür: - "Uluslararası öğrenci sayımız son 5 yılda yüzde 171 artış gösterdi. Üniversitemiz 39 ülkeden 1493 öğrenciyi ağırlıyor"KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Üniversitesi (KLÜ), akademik eğitim için 39 ülkeden gelen yabancı uyruklu öğrencilere ev sahipliği yapıyor.2007 yılında kurulan, 11 fakülte, 7 meslek yüksekokulu, 3 yüksekokul, 3 enstitü, uygulama ve araştırma merkezleri ile eğitim veren üniversite, uluslararası öğrencilerin ilk tercihleri arasında yerini alıyor.Akademik hayatına 6 bin 152 öğrenciyle başlayan üniversite, 13 yılda 23 bin 600 öğrenciye ulaştı.2015 - 2016 akademik yılında ilk kez uluslararası öğrenci alan KLÜ, 5 yılda yabancı öğrenci oranını yüzde 6'ya yükseltti.KLÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversitenin uluslararası öğrencilerin de ilk tercihleri arasına girdiğini söyledi.

Göreve geldiği günden itibaren uluslararası öğrenci sayısının artması için çaba harcadığını belirten Şengörür, "Uluslararası öğrenci sayımız son 5 yılda yüzde 171 artış gösterdi. Üniversitemiz 39 ülkeden 1493 öğrenciyi ağırlıyor." dedi.
Şengörür, eğitim kalitesi dolayısıyla tercih edilir üniversiteler arasında yerlerini aldıklarını ifade etti.
Uluslararası öğrencilerin üniversiteleri araştırdıklarını anlatan Şengörür, "Öğrenciler internet sayfamızdan detaylı bilgilere ulaşıyor. Eğitim ve akademik kadromuz onları tatmin ediyor. Endonezyalı öğrenci sayısının artmasına stratejik olarak önem vermekteyiz. Endonezya'da ciddi iş birliklerimiz var." diye konuştu.
- "Eğitim kalitesi yüksek"Kazak öğrenci Begila Myrzagaliyeva ise başka kültürleri tanımak, dil öğrenmek için Türkiye'yi tercih ettiğini dile getirdi.Türkiye'de kendini geliştirmek istediğini vurgulayan Myrzagaliyeva, "Türkiye'de insanlar sıcak kanlı. Eğitim kalitesi yüksek. Bunları düşünerek hareket ettim. Kazakistanlı olduğumu söylediğimde 'biz kardeş ülkeyiz' diyorlar. Ülkeme dönünce 'Türk insanı bana yardım etti, biz kardeş ülke olduğumuzdan dolayı birbirimizi unutmamalıyız' diyeceğim." ifadelerini kullandı.Haitili Musa Negriel ise sağlık yöneticiliği eğitimi için geldiği Türkiye'yi çok sevdiğini söyledi.

Suriyeli öğrenci Kais Al Hasrom da yazılım mühendisliği eğitimi almak amacıyla Kırklareli 'ni tercih ettiğini kaydetti.

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