Kırklareli temiz havasıyla ön planda - KIRKLARELİ İzle
- Doğadan genel görüntü (ARŞİV) - Kırklareli Çevre ve Şehircilik Müdürü Engin Öztürk ile röportaj - Trakya'nın doğası, tarihi, denizi ve farklı lezzetleriyle ön plana çıkan illerinden Kırklareli , temiz havasıyla da gözde şehirlerden biri haline geldi - Kırklareli Çevre ve Şehircilik Müdürü Engin Öztürk: - "Hava izleme istasyon merkezlerinin sistemine girdiğimizde hep yeşil gördüğümüzde biz de çok memnun oluyoruz. Hava izleme indeksinin 0 - 50 arasında olması, Kırklareli 'ndeki havanın yaşanabilir bir hava kalitesinde olduğunu bize göstermektedir"KIRKLARELİ (AA) - UFUK ERTOP - Trakya'nın "saklı cenneti" olarak adlandırılan, doğası, tarihi, denizi ve lezzetleriyle ön plana çıkan kentlerinden Kırklareli , temiz havasıyla da gözde illerden biri olarak dikkati çekiyor.Türkiye'nin ve Avrupa'nın kayın ile meşe ağırlıklı en büyük longoz ormanları ile Yıldız Dağları'nın bulunduğu Karadeniz'e de kıyısı olan Kırklareli , yaşanabilir hava indeksine sahip illerden biri olarak yerini koruyor. Kırklareli Çevre ve Şehircilik Müdürü Engin Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, havayı kirleten unsurların illere ve coğrafi yapıya göre değiştiğini, kirliliğe en çok ısınmakta kullanılan fosil yakıtların ve motorlu araçların neden olduğunu söyledi.
Kırklareli 'nin de coğrafi açıdan düz bir yapıya sahip olduğunu belirten Öztürk, "Karadeniz'e kıyı olan kesimler, ormanlık alan. Türkiye'de önemli denilecek orman bölgesi, havanın temizlenmesinde büyük rol oynuyor. Bunu gözden kaçırmamak lazım. Coğrafi açıdan hava kirliliğini yönlendirecek rüzgar akımına bakıldığında güzel bir akım mevcut." dedi. Öztürk, kentte dört hava izleme istasyonunun bulunduğunu vurgulayarak, istasyonların anlık sisteme veri akışını sağladığını ve takip edildiğini kaydetti. - "Zaten kaliteli bir havamız var, daha da artacak"Kentte yapılan ölçümlerde hava kitle indeksinin bir yılda 102 kez sınır değerlerin üzerine geçtiğini aktaran Öztürk, "2018 yılındaki verilere göre toz partiküllerinin ve kükürtdioksitten kaynaklı 102 kez ilimizde sınır değerler geçilmiş. Sayı olarak fazla olabilir ancak bunların belki 50'si bir günde gerçekleşti. Bu güzel bir veridir ancak yine de önlem almamız lazım." ifadelerini kullandı.Öztürk, şunları kaydetti:Artık ısınmak için kullandığımız kömürlerden vazgeçip doğal gaza geçmek lazım. Kırklareli 'nde yüzde 70 oranında doğal gaza geçilmiş. Kirliliği aza indirmemiz için yüzde 100'e ulaşmamız lazım. Doğal gaza geçmeyen binaların ve apartmanların doğal gaza geçmesi lazım. Zaten kaliteli bir havamız var, daha da artacak. Lüleburgaz'da toz partiküllerini 18 kez geçmişiz bu belki bir günde olmuştur. Demirköy istasyonda 4 kez aşılmış, kükürtdioksitle ilgili ısınmada kullanılan yakacaklardan çıkan gaza baktığımızda Kırklareli istasyonunda 5 kez aşılmış. Bu değerler çok güzeldir. Hava izleme istasyon merkezlerinin sistemine girdiğimizde hep yeşil gördüğümüzde biz de çok memnun oluyoruz. Hava izleme indeksinin 0 - 50 arasında olması, Kırklareli 'ndeki havanın yaşanabilir bir hava kalitesinde olduğunu bize göstermektedir." Kırklareli 'nde hava kirliliğine neden olan 60 bin araç bulunduğunun altını çizen Öztürk, 41 bin aracın egzoz emisyon ölçümünün yapıldığını, hava kirliliğine neden olan unsurlar üzerinde denetimlerin sıklıkla devam ettiğini sözlerine ekledi.