Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor
- Kar yağışından görüntüKIRKLARELİ (AA) - Kırklareli 'nin yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı ve tipi etkili oluyor.Bölgede etkili olan sağanak yerini Demirköy, Kofçaz ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'nda kara bıraktı.Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü Demirköy ilçesinde kar kalınlığı 2, Mahya Tepe mevkisinde 6, Kofçaz ilçesinde 3, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yolunda ise 1 santimetreye ulaştı.Hazırlıksız yola çıkan bazı sürücüler ise zor anlar yaşadı.Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri, yağışın etkili olduğu bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.Kar yağışının etkisini arttırması bekleniyor.