Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

- Kar yağışından görüntüKIRKLARELİ (AA) - Kırklareli 'nin yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı ve tipi etkili oluyor.Bölgede etkili olan sağanak yerini Demirköy, Kofçaz ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'nda kara bıraktı.Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü Demirköy ilçesinde kar kalınlığı 2, Mahya Tepe mevkisinde 6, Kofçaz ilçesinde 3, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yolunda ise 1 santimetreye ulaştı.Hazırlıksız yola çıkan bazı sürücüler ise zor anlar yaşadı.Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri, yağışın etkili olduğu bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.Kar yağışının etkisini arttırması bekleniyor.

Kar Kalınlığı Kar Yağışı Irak 

İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı