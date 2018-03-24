Kırklareli'nde yoğun sis

- Etkili olan sis - Dereköy Sınır Kapısı ile Demirköy ilçesinde sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metrenin altına düştüKIRKLARELİ (AA) - nedeniyle görüş mesafesi 20 metrenin altına düştü.Sis Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı ile Demirköy ilçesinde etkisini gösterirken, polis ve jandarma ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 20 metreye düştüğü ve kar yağışının da etkili olduğu bölgede sürücüler zor anlar yaşıyor.Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü kentte, sisin etkisinin akşam saatlerine azalması bekleniyor.Sis nedeniyle ise Dereköy Sınır Kapısı yolunda güzel görüntüler oluştu.