Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Kırklareli'nde yoğun sis

Kırklareli'nde yoğun sis

- Etkili olan sis - Dereköy Sınır Kapısı ile Demirköy ilçesinde sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metrenin altına düştüKIRKLARELİ (AA) - nedeniyle görüş mesafesi 20 metrenin altına düştü.Sis Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı ile Demirköy ilçesinde etkisini gösterirken, polis ve jandarma ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 20 metreye düştüğü ve kar yağışının da etkili olduğu bölgede sürücüler zor anlar yaşıyor.Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü kentte, sisin etkisinin akşam saatlerine azalması bekleniyor.Sis nedeniyle ise Dereköy Sınır Kapısı yolunda güzel görüntüler oluştu.

Polis Jandarma Kar Yağışı 

İlgili Foto Galeriler
Süleyman Soylu Muş'ta Mehmetçik'le BayramlaştıSüleyman Soylu Muş'ta Mehmetçik'le Bayramlaştı
Samsun'da Korkunç KazaSamsun'da Korkunç Kaza
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı