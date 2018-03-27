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27 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Kırklareli'nde sağanak

Kırklareli'nde sağanak

- Su baskınlarından görüntüler - Lüleburgaz ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle taşan dere, çok sayıda ev ve iş yerinde su baskınına neden olduKIRKLARELİ (AA) - Kırklareli 'nde devam eden sağanak, hayatı olumsuz etkiliyor.Lüleburgaz ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Saranlı deresi taştı.Derenin taşması sonucu Yıldırım Mahallesi Küme Evler mevkisindeki cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, birçok ev ve iş yerini su bastı.Su birikintileri nedeniyle araçlar yolda kalırken, bazı vatandaşlar da evlerinden çıkamadı, bazı kümes hayvanları da telef oldu.Ekipler bölgede çalışmalarını sürdürürken, sağanak zaman zaman etkisini arttırıyor.Sağanağın gün boyu aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Su Baskını Hayvan 

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