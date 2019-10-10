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10 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Kırklareli'nde pekmez kazanına düşen kişi yaralandı

Kırklareli'nde pekmez kazanına düşen kişi yaralandı

- Hava ambulansının gelişi - Hastanın sevk edilmesi - İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit'in konuşması - Pınarhisar ilçesinde pekmez kaynattığı sırada kazanın içine düşerek vücudunda yanıklar oluşan kişi, hava ambulansıyla İzmir'e sevk edildiKIRKLARELİ (AA) - Kırklareli 'nin Pınarhisar ilçesinde kaynayan pekmez kazanının içine düşen kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Poyralı köyünde yoğun ateşte pekmez kaynatan 71 yaşındaki Ahmet Yörük, dengesini kaybederek kaynayan kazanın içine düştü.Sağlık ekiplerince Kırklareli Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Yörük'ün vücudunda ikinci derece yanıklar olduğu belirlendi.Yörük'ün başka bir sağlık kurumuna sevki için hava ambulansı talebinde bulunuldu.Atatürk Stadyumu'na inen ambulans helikoptere alınan Yörük, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, AA muhabirine, vücudunda yanıklar oluşan 71 yaşındaki hastanın hava ambulansıyla İzmir'e sevkini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Devletin tüm imkanlarının seferber olduğunu aktaran Cerit, Yörük'e acil şifalar diledi.

Ambulans Helikopter Muhabir Gesi Helikopter 

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