Kırklareli’nde park ihalesi kanlı bitti: 3 yaralı Haberi

-Olay yerinden görüntü



( KIRKLARELİ -HD)- İhale kavgasında 3 yaralı KIRKLARELİ



- Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde belediye binası önünde park ihalesi yüzünden çıkan kavgada 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Lüleburgaz Belediyesinde bir parkın ihalesine katılan iki grup arasında silahlı kavga yaşandı. Kavgada 1 kişi bacağından vurulurken, 1 kişi sopayla başından, 1 kişi de darp sonucu burnundan yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı. İhale öncesi polis ekipleri tarafından olay yerinde alınan güvenlik önlemi olası bir facianın da önüne geçti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

