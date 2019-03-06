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06 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kırklareli'nde öğrenci yurdunda çıkan yangın söndürüldü Video

Kırklareli'nde öğrenci yurdunda çıkan yangın söndürüldü Video

- Kırklareli 'nde öğrenci yurdunda çıkan yangın - Yangın çıkan binadan detay görüntüler - Söndürme çalışmalarından detaylar - Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun konuşması - Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in olay yeri incelemeleri ve konuşmasıKIRKLARELİ (AA) - Kırklareli 'nde kız öğrenci yurdunda çıkan yangın söndürüldü.Alınan bilgiye göre, Kırklareli Üniversitesi Kayalı Kampüsü'ndeki Hundi Hatun Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdu'nun kazan dairesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.Durumu itfaiyeye bildiren görevliler, öğrencileri yurttan tahliye etti.İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Dumandan etkilenen bir yurt görevlisi hastaneye kaldırıldı. Kırklareli Valisi Osman Bilgin ve Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu da olay yerine gelerek yetkililerden durum hakkında bilgi aldı.Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, herhangi bir olumsuz durumun olmadığını ifade ederek, "Burada toplam 2 bin 500 öğrencimiz var. Yangının çıktığı alan ısıtma ve lojistik binaların bulunduğu bölge. Kazana giden panoda yangın çıkıyor. Görevli arkadaşlarımız müdahale etti. İtfaiye ve AFAD ekipleri çalışma yaptı. Hepsine teşekkür ederim. Herhangi gibi bir sorun yok. Her şey kontrolümüz altında. " dedi.
Dumanın tahliyesinin ardından öğrenciler yurda alındı.

Hastane Olay Yeri İnceleme Muhabir Kazan Dairesi Öğrenciler 

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