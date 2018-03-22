Kırklareli’nde kar yağışı başladı



- Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgasının etkisi altında olan Kırklareli’nin yüksek kesimlerde kar yağışı başladı.

Kırklareli’nin Yıldız Dağları, Dereköy Sınır Kapısı ve Kofçaz ilçesinde kar yağışı etkili olmaya başladı.

Bulgaristan’a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısında da kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı. Kar yağışıyla birlikte Karayolları ekipleri çalışmalara başladı.

Karayolları 15. Şube Şefliği ekipleri, Bulgaristan’a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı’nda kar yağışının ulaşımı etkilememesi için tuzlama çalışmaları başlattı.

