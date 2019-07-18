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18 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
KIRKLARELİ) Eski ambalaj fabrikasında patlama: 4 yaralı

KIRKLARELİ) Eski ambalaj fabrikasında patlama: 4 yaralı

- itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi

İlk Müdahale Sağlık Ekibi Jandarma Ambalaj Fabrikası Yangına Müdahale 

-- tansudetay

( KIRKLARELİ

- Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran Beldesi’nde eski ambalaj fabrikasında patlama meydana geldi. Meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı. Lüleburgaz’ın Büyükkarıştıran Beldesi’nde bulunan Orhan Yurtseven’e ait eski ambalaj fabrikasında hurda malzemelerinin alınması sırasında patlama meydana geldi. Hurda malzemeleri spiral makinesi ile kesilirken çıkan kıvılcımın viral içindeki maddeyle teması sonucunda oluştuğu tahmin edilen patlamada fabrika içerisindeki Sadullah Kaymaz (37), Tahsin Koçyiğit (39), Aydın Hökkaş (40) ile FeramizKöknel (38) yaralandı. Olay yerine kısa sürede çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Patlamayla beraber oluşan yangın Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yaralanan vatandaşlara ilk müdahaleleri Lüleburgaz Devlet Hastanesi’nde yapıldı.
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