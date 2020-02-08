Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Kırklareli’de kar yağışı

Kırklareli’de kar yağışı

Kar yağışından detaylar

Kar Topu Kar Yağışı 

-Üstü karla biriken araçlardan detaylar
-Genel detay ve ayrıntılar

( KIRKLARELİ ) KIRKLARELİ

- Meteoroloji Genel Müdürlüğünün balkanlardan soğuk hava ve kar uyarılarının ardından Kırklareli’nde akşam saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kar yağışı uyarılarının ardından Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava ve kar yağışı Kırklareli’nde etkisini gösterdi. Akşam saatlerinde hafif şekilde etkisini gösteren kar yağışı ilerleyen saatlerde kenti beyaza bürüdü. Kar yağışı nedeniyle trafikte seyir halinde olan sürücülerde ilerlemekte zor anlar yaşadı. Buna karşın emniyet ekipleri sürücülerin daha dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Kar yağışını bekleyen kimi vatandaşlarda durumu fırsat bilerek kar yağışının sevincini yaşarken, kimi vatandaşlarda sokak arasında kısa süreliğine kar topu oynadı. Park halinde bulunan araçlarından üzerinde de kar birikintileri oluşurken, kentte kar yağışı etkisini sürdürüyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Rize Ayder Yaylası'ndan Kar ManzaralarıRize Ayder Yaylası'ndan Kar Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı