Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Kırklareli'de kar kalınlığı 9 santimetreye ulaştı Haberi

Kırklareli'de kar kalınlığı 9 santimetreye ulaştı Haberi

Kar yağışından detaylar

Kar Kalınlığı Sınır Kapısı Kar Yağışı 

-Fotoğraflar

( KIRKLARELİ ) KIRKLARELİ

- Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Kırklareli’nin yüksek kesimlerinde dün gece etkisini gösteren kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Kentin yüksek kesimlerinde kar kalınlığının 9 santimetreye ulaştığı öğrenildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılarının ardından dün gece etkisini gösteren kar yağışı Kırklareli’nin yüksek kesimlerinde etkisini iyice artırdı. Kırklareli’nin Demirköy ilçesi ile Bulgaristan sınır kapısı yolunda Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekiplerince çalışmalar başlatıldı. Kırklareli Belediyesine bağlı ekipler de kent merkezinde etkili olması beklenen kar yağışı için hazırlıklarını tamamladı. Ayrıca kar yağışı kentin yüksek kesimlerinde yaklaşık 9 santimetreye ulaştı. Kar yağışına sevinen vatandaşlar telefonlarına sarılıp o anları fotoğrafladı.
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sınırda Savaş ProvasıSınırda Savaş Provası
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Katliam gibi kaza! 6 ölü, 16 yaralıKatliam gibi kaza! 6 ölü, 16 yaralı
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı