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15 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Kırklareli'de 15 Temmuz sergisi

Kırklareli'de 15 Temmuz sergisi

Fotoğraf sergisi

Fotoğraf Sergisi Arbede Darbe Girişimi 

-Vali Bilgin açıklama
-detaylar

( KIRKLARELİ ) KIRKLARELİ

- Kırklareli'de "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma" etkinlikleri kapsamında fotoğraf sergisi açıldı. Kırklareli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Kırklareli Atatürk Stadyumu önüne 15 Temmuz gecesi yaşanan anları içeren 30 fotoğraflı sergi açıldı. Açılan sergiye Kırklareli Valisi Osman Bilgin ve eşi İlknur Bilgin ziyaret etti. Vali Bilgin: "15 Temmuz unutulmamalı" Gerçekleşen ziyarette konuşan Kırklareli Valisi Osman Bilgin 15 Temmuz hain darbe girişiminin unutulmaması gerektirdiğini dile getirerek "15 Temmuz unutulmamalı. 15 Temmuz normal bir gün, normal bir gece değildir. Türkiye Büyük Millet Meclisi yani milletin iradesinin tecelli ettiği mekan 15 Temmuz gecesi hainler tarafından bombalanmıştır. Dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir darbede, hiçbir girişimde hatta savaşta bile Millet Meclisleri asla ve asla bomba ve silah doğrultulmaz. Ama biz ülkemizde yaşadığımız hain darbe girişiminde buna maruz kaldık. Bazı kendisini bilmezler 15 Temmuza hikaye diyenler veya uydurma diyenlere en büyük cevabım meclise atılan bombalardır" dedi.
Fotoğraf sergisi gün boyu vatandaşlara açık kalacak.
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