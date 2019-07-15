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15 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Kırklareli'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Kırklareli'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Habere ait görüntüler Kırklareli Ftp' de

Şehit Anma Töreni Darbe Girişimi Şehit Aileleri Helikopter 

-Kırklareli Şehitlik Programı Görüntüler
-Kırklareli Valisi Osman Bilgin Açıklama
-Hızırbey Camiyi Programına ait görüntüler

( KIRKLARELİ ) KIRKLARELİ

- 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Kırklareli Valiliğince Kırklareli Şehitliği'nde bir anma töreni düzenlendi.
Şehitler için dualar edilen anma töreninde, aileler duygusal anlar yaşadı. Kırklareli Valiliği tarafından, 15 Temmuz Hain darbe girişiminin 3'üncü yıl dönümü dolayısıyla Kırklareli Şehitliğinde 15 Temmuz Şehitliği’nde anma programı düzenlendi.
Programa Kırklareli Valisi Osman Bilin, kurum ve kuruluş müdürleri ve şehit aileleri katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının arıdından Kur’an-ı Kerim’in tilveti okundu. Kur’an-ı Kerim’in tilvetinin okunmasının ardından Kırklareli Valisi Osman Bilgin konuşma yaptı. Bilgin Konuşmasında ; Öncelikle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni içten yıkmaya çalışan hainlerin bize tuzağı kurduğu ve bu tuzağın 3. yıl dönümünde yapmış olduğumuz anma etkinliğin de bir araya geldik. Bu hain darbe girşiminin yıl dönümünde tekrar diri olmanın birlik olmanın ve demokrasiye ve demokrasiye sahip çıkmanın ne olduğunu hep birlikte Hakkari' sinden Kırklareli' ne, Artvin'in den Muğla' sına kadar her noktada gösterecektir. Ancak ben özellikle şöyle bir soru işareti kafanızda bırakmak istiyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatütk 1938' de normal yolla ölmedi diyorum.Bunu açık ve net söylüyorum ve 2016' yılında da Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanı İzmir' den kalkan helikopterle birlikte Marmaris' te Türk Silahlı Kuvvetleri' nin içerisine girmiş hainler e devleti yok etmek için girişimde bulundular.Aslında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşadığı akıbet bugün devletimizin Cumhurbaşkanı, Sayın Cumurbaşkanı' mıza yaşatılmak istendi. Bunu açık ve net söylüyorum. Sonuna kadar ,en son fert kalana kadar mücadele vereceğimizi bilmenizi ve hipinizin de bu duygu ve düşüncelerde olduğunu belirtmek istiyor. Hepinize saygı ve sevgileirmi sunuyorum. Anma töreni sonrası şehit mezarlarına karanfil bırakıldı. Şehitlik programının ardından Kırklareli Hızırbey camisinde mevlit okutuldu.
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