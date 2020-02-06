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06 Şubat 2020 Perşembe günü yayınlandı
Kırkdilim geçidinde heyelan

Kırkdilim geçidinde heyelan

heyelan sonrası görüntüler

( ÇORUM ) ÇORUM

Karayolları Trol 


- Çorum’un Laçin ilçesinde bulunan Kırkdilim geçicinde yağışlar nedeniyle heyelan meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bugün sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağış nedeniyle Çorum-İstanbul karayolu Kırkdilim mevkiinde heyelana neden oldu. Heyelan nedeniyle Çorum-Laçin karayolunda trafik bir süre kontrollü olarak tek şeritten verildi.
Yamaçtan kopan kaya parçalarının karayolları ekiplerinin temizlemesinin ardından yok tekrar trafiğe açıldı. (MMY-BÖ)
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