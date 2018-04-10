Kırkayakların istilasına uğrayan köyün çilesi bitmiyor İzle

-Köyün görüntüsü

-kırkayakların görüntüsü

-Kırkayakların vatandaşlar tarafından süpürmesi

-Kırkayakların vatandaşlar tarafından ilaçlanması

-vatandaşlarla yapılan röpörtajlar



( BATMAN -HD)- Köylüler korkudan uyuyamıyor BATMAN



- Batman’ın Gercüş ilçesine bağlı Ulaş köyünde 4 yıldır devam eden kırkayak istilası çileye dönüştü. Her taşın altından, evden ve ahırdan çıkan kırkayak nedeniyle köylüler korkudan uyuyamıyor. Gercüş ilçesine bağlı Ulaş köyü kırkayaklar tarafından istila edildi. Köyde hemen her taşın altından, evlerden ve ahırlardan kırkayak çıkıyor. Durumun neden kaynaklandığını bilmediklerini belirten köy sakinleri, ne yapacaklarını bilmiyor. Köylüler, hastalık endişesi yaşadıklarını belirterek, kırkayakların temizlenmesi için yardım bekliyor. Yaşadıkları mağduriyeti ve yaptıkları uğraşı anlatan köy sakinlerinden Faris Kardaş, "Köyümüzde kırkayak böcekleri var. Başımıza bela olmuşlar. Sabahtan akşama kadar işim bu böceklerle uğraşmaktır. Evimin içine giriyorlar. Çocukların kulağına girer diye çok korkuyoruz. Yetkililerden bir ilaçlama yapmalarını istiyoruz. Süpürüyorum, süpürüyorum bitmiyorlar. Bu böcekleri ezdiğimizde çok koku yapıyorlar. Onların kokusundan yatamıyoruz" dedi.

Kırkayak böcekleri ilkbahar ve sonbaharda olmak üzere senede 2 defa köylerine musallat olduğunu söyleyen köy sakinlerinden Ekrem Kardaş, "Kırkayaklar senede 2 defa köyü basıyor. Köylüler bu böcekleri temizlemekten perişan oluyor. Bu böcekler gündüzleri kaybolup geceleri çıkıyor. Gece ilaçlama yapıldığı zaman gündüzleri ölen böcekler temizleniyor. Yetkililerden isteğimiz bu soruna bir el atsınlar. Yetkililerden yardım istiyoruz" diye konuştu.

Kırkayak böceklerinin köylerinin çilesi haline geldiğini belirten Hakkı Kardaş, "Kırkayak böcekleri ilkbahar ve sonbaharda genellikle çıkıyorlar. Çıktıkları zamanda 2-3 ay onlarla mücadele ediyoruz. Köyümüzü kalabalık bir şekilde sarıyorlar. Evlerin içine giriyorlar. Yemeklerin içine giriyorlar. Pis bir kokuları var. Yetkililerden yardım istiyoruz ama zararlı olmadıklarını söyleyip yardım etmiyorlar. Hiç olmasa mücadelelerinde kullanabileceğimiz ilaç desteği verseler iyi olur. Kendi imkanlarımızla ilaç alıyoruz hepsi bitmiyor. İlaçlamadan sonra sabah onları süpürmek zorunda kalıyoruz. Bu böceklerin pis kokuları var. Akşam ezanıyla çıkıyorlar güneş çıkıncaya kadar bu böcekler tüm evleri sarmış oluyorlar" şeklinde konuştu.

Köy sakinlerinden Abdurrezzak Kaya ise kırkayak böceklerinden dolayı gece yatmaya korktuklarını söyledi.



Kaya, "Akşam evlerin etrafını ilaçlıyoruz. İlaçlamaya gücümüz yetmiyor. Yetkililerden yardım ve destek bekliyoruz. Mide bulandırıcı bir böcek kokuları çok kötüdür. Bu böcekler yemeklerimizin içine giriyorlar" ifadelerini kullandı. "Kırkayaklar yüzünden köyden taşınma aşamasına geldik" Kırkayak böcekleri yüzünden köyden taşınma aşamasına geldiklerini belirten Abdullah Kardaş, "Derdimiz anlatılamayacak durumdadır. Bu başımıza gelenler bugünlük değildir. 4-5 senedir bu haldeyiz. Yemek yerken önümüze böcek düşmemesine hasret kalmışız. Tavandan yemeklerimizin üstüne düşüyorlar. Duvarlardan vücudumuzun üzerine düşüyorlar. Yani acayip bir şey başımıza gelmiş. Köyü terk etme derecesine geldi. Yetkililerin bizlere yardımcı olmasını istiyoruz" dedi.

Beş seneden fazladır kırkayak böceklerinin derdini çektiklerini ifade eden Delal Kardaş, "Bu böcekler bölük bölük geliyorlar. İlk başta köyün yukarı mahallesine şimdi ise bizim evlere de gelmişler. Çocuklarımın yemeklerini sorunsuz bir şekilde önlerine bırakmaya hasretiz. Öğle yemeklerini verdim çocuğum böceğin ekmeğin üstünde olduğunu söyledi.



Yemeklerin içine de giriyordular. İçine girdikleri yemeği dökmek zorunda kalıyoruz. Sabahları da var ama akşam daha çoktur. Bize bir çare bulunmasını istiyoruz. İlaç da atıyoruz, bitmiyorlar. Kırkayak böceği torunumun boynunun üstündeydi mosmor olmuştu. Yetkililerin bir çare bulmalarını istiyoruz" diye konuştu.



