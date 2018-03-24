Kırkağaçlı ailenin büyük çilesi

-AFET TAYLAN TAYLANOVA İLE RÖPORTAJ

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( MANİSA -ÖZEL) MANİSA



- Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde, kaçırarak 2012 yılında dini nikahla evlendiği Azerbaycan vatandaşı kadından 3 çocuk sahibi olan Celil Deniz, 21 yıldır Türkiye'de kaçak olarak yaşayan eşine ve çocuklarına kimlik çıkaramamasının çilesini çekiyor. Hamal olarak geçimini sağlayan genç baba, eşi ve çocuğunun kimliğinin olmaması sebebiyle Türkiye'deki hiçbir haktan yararlanamadıklarını söyledi.



Türkiye'ye 6 yaşındayken kaçak yollarla ailesiyle birlikte giriş yapan Azerbaycan uyruklu Afet Taylan Taylanova ile kimliği olmadığı için dini nikahla evlenen ve 3 çocuk sahibi olan 33 yaşındaki Celil Deniz, çocuklarına da kimlik çıkaramadığından sıkıntılı günler geçiriyor. Çocuklarının ve eşinin kimliği olmadığı için çalmadığı kapı bırakmadığını kaydeden çaresiz baba Celil Deniz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'dan yardım istedi. Türkiye Cumhuriyeti kimliği olmayan çocuklarını okula yazdıramayan, hasta olduklarında devlet hastanesine götüremeyen ve geçimini hamallıkla sağlayan çaresiz baba, yetkililerden yardım bekliyor. 6 yaşında annesiyle birlikte Azerbaycan’dan Balıkesir’in Savaştepe ilçesine taşınan ve Türk vatandaşı olamayan bu yüzden de okula dahi gidemeyen Afet Taylan Taylanova’nın şimdi tek isteği Türk vatandaşı olup, resmi nikaha sahip olmak ve çocuklarına kimlik çıkarmak. "Nereye gitsem bütün kapılar yüzüme kapandı" Çaresiz bir durumda ne yapacağını bilemediğini İHA muhabirine anlatan Celil Deniz, “Eşim Azerbaycan’dan 6 yaşında Türkiye’ye giriş yapmış. Eşim Türkiye’de şu an kaçak durumda. Nikah yapamadım, çocuklarımız oldu. 3 çocuğuma da kimlik çıkartamadım. Okul çağları geliyor, çok mağdurum. Ne yapacağımı bilemiyorum. Konsolosluğa gittim, Kaymakamlığa çıktım, hiçbir cevap vermediler. Nereye gittiysem bütün kapılar yüzüme kapandı. Çocuklarım için yardım istiyorum. Komşularım vasıtasıyla eşimle tanıştım ve nişanlandık. Daha sonra bazı sıkıntılar oldu ve kaçmak zorunda kaldık. Sevdik birbirimizi fakat resmi nikah yapamadık. Eşimin kimliği yok. Kimliği olmadığı için resmi nikah yapamıyoruz. Çocuklarımın kimliklerini de bu yüzden çıkaramıyorum. Okul çağları geldi. Yeni bebeğim oldu. Biri 4.5, biri 1,5 biri de 16 günlük 3 tane çocuğum var. Kimlikleri olmadığı için hasta olduklarında hastaneye götüremiyorum. Çocuklarıma baktıramıyorum. Hamallıkla geçimimizi sağlıyorum. Doğru düzgün bir işim yok. Gözümün önünde büyüyorlar ve benim elimden hiçbir şey gelmiyor. Devletimiz bize el uzatsa, yardım etse çok sevinirim. Eşime resmi nikah yapmak istiyorum. Çocuklarıma Türk vatandaşlığı kimliği çıkarmak istiyorum. Azerbaycan Konsolosluğuna gittim. Bize yardımcı olmadılar. Ben resmi nikah yapmak için çok uğraştım. Bir türlü yapamadık. Başbakanımız, Cumhurbaşkanımız eğer bizi duyuyorlarsa Allah rızası için bize yardımcı olsun” diye konuştu.

21 yıldır kimliksiz yaşıyor Azerbaycan'dan 21 yıl önce Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yaptıkları için pasaportu olmayan ve bu nedenle de doğduğu topraklara gidemeyen 27 yaşındaki Afet Taylan Taylanova ise, “1991 doğumluyum. 6 yaşındayken annemle birlikte Azerbaycan’dan Balıkesir’in Savaştepe ilçesine geldik. Burada kimse bizimle ilgilenmedi. Kimlik de çıkarmadılar bu yüzden okula da gidemedim. Daha sonra eşimle tanıştık. Birbirimizi çok sevdik ve evlendik. 21 yıldır Türkiye’de kimliksiz kaçak olarak yaşıyorum. 3 çocuğum oldu. Resmi nikahım yok. Resmi nikah istiyorum. Çocuklarımın Türk vatandaşlığı kimliği de yok, onların da kimliklerinin olmasını ve okula gitmelerini istiyorum. Türk vatandaşı olamıyorum, Azerbaycan’a da gidemiyorum çok çaresizim” dedi.

İki genç, düğün fotoğraflarına bakarak çaresizce ne yapacaklarını düşünüyorlar.

