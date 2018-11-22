Kırkağaç’ta otobüs ile vinç yüklü kamyon çarpıştı: 17 yaralı

-Trafik ekiplerinin çalışmasından detaylar

-Kaza yapan otobüsten detaylar

-Kamyondan detaylar

-Genel detaylar

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-Not: Blurlusu geçilecek.



( MANİSA ) MANİSA



- Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde yolcu otobüsü ile vinç yüklü kamyonun çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 2'si ağır 17 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, saat 14.20 sıralarında İzmir-İstanbul yolunun Manisa'nın Kırkağaç ilçesi Gelenbe mevkiinde meydana geldi. Balıkesir yönünden İzmir istikametine gitmekte olan Aydın S. idaresindeki 10 HF 105 plakalı yolcu otobüsü ile Kırkağaç yönünden çevre yoluna çıkan Bedrettin E. yönetimindeki 16 AC 8656 plakalı vinç yüklü kamyon çarpıştı. İlk belirlemelere göre kazada 2'si ağır 17 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansları ile Kırkağaç Devlet Hastanesi ve Akhisar Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

