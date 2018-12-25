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25 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Kırkağaç’ta kar yağışı etkili oldu

Kırkağaç’ta kar yağışı etkili oldu

Kar yağışı görüntüleri.

İlyaslar Sağanak Yağmur Allah Kar Yağışı Irak 

-Yolda kalan sürücü Fatih Özdemir ile röportaj
-ayrıntılar

( MANİSA ) MANİSA

- Kırkağaç’ın uzak mahallerinde bugün kar yağışı vardı. Kırkağaç’ın Karakurt, İlyaslar, Demirtaş, Çiftlik, Kuyucak, Kocaiskan, Hamidiye, Gelenbe, Bostancı başta olmak üzere hemen hemen tüm mahallerinde kar yağdı. Bazı mahallelerde karla birlikte oluşan tipi, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Uzak mahallelerde yollar kapanırken, bazı sürüler yolda kaldı. Sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağmur akşamüzeri yerini kar yağışına bıraktı. Kırkağaç’ın tüm mahalleleri beyaza bürünürken, ilçe merkezi günü yağmurla geçirdi. Demirtaş Mahallesinde mahsur kalan midibüs sürücüsü Fatih Özdemir “Hayat burada felç olmuş durumda. Bizde yol kaldık. Yavaş yavaş inşallah çıkmayı deneyeceğiz. Durumumuz berbat ötesi. Kocaiskan, Hamidiye, Kuyucak her yer karlı bildiğiniz gibi değil. Her taraf bembeyaz oldu. Vatandaşlarımız mecbur kalmadıkça sakın yola çıkmasınlar. Biz çıktık yolda kaldık” dedi.

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