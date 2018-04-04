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04 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kırkağaç’ta 3 araç birbirine girdi: 9 yaralı

Kırkağaç’ta 3 araç birbirine girdi: 9 yaralı

Kazadan görüntüler

Trafik Kazası Piknik Alanı Öğrenciler Trol 

-Okul taşıtı sürücüsü Sami B. ile röportaj

( MANİSA ) MANİSA

- Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 9 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Akhisar istikametinden Soma yönüne giden Mehmet Ş’nin (20) kullandığı 45 VY 913 plakalı otomobil, Kırkağaç'ta çam piknik alanı yakınlarına kontrolden çıkarak yolun sağındaki bariyerlere daha sonra yolun solundaki bariyerlere çarptı. Savrulan ve ters istikametine dönen araç, aynı yönden gelen Cüneyt Y’nin(18) kullandığı 45 ZB 2876 plakalı transitle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışan bu iki araca yine aynı yönden gelen ve içerisinde öğrencilerin bulunduğu Sami B’nin (46) idaresindeki 45 J 5586 plakalı okul taşıtı olarak hizmet veren midibüs çarptı. Kazada 45 VJ 913 plakalı araçta bulunan sürücü Mehmet Ş. (20) ve yolcu Buket D. (20) ile 45 ZB 2876 plakalı transitte bulunan sürücü Cüneyt Y. (18)., Birol E. (31), Tayfun M. (19), Erdinç Ş. (17), İbrahim Hilmi M. (32), Ersin B. (37) ve Cemil Y. (19) yaralandı. Okul taşıtı sürücüsü Sami B.(46) ve araçta bulunan öğrenciler ise şans eseri kazayı yara almadan atlattı. Yaralılar 112 ambulanslarıyla Kırkağaç ve Soma Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Yaklaşık yarım saat kapalı kalan yol çekicinin araçları çekmesiyle trafiğe tekrar açıldı. Öte yandan sedye üzerinde ve ambulans içerisindeki bazı yaralıların telefonla konuşmaları ise dikkatlerden kaçmadı.
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