Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Ocak 2020 Salı günü yayınlandı
Kırkağaç depremi Sındırgı'da paniğe neden oldu...O anlar kamerada Haberi

Kırkağaç depremi Sındırgı'da paniğe neden oldu...O anlar kamerada Haberi

Deprem anında yaşanan panik

( BALIKESİR ) BALIKESİR

Deprem Kamera Muhabir Allah Deprem Anı 


- Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde hissedilen deprem nedeniyle kısa süreli panik yaşandı. Sındırgı'da deprem anı belediyenin güvenlik kameralarına yansıdı.Kandilli Rasathanesi Ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan verilere göre Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde 5.1, AFAD verilerine göre 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre ilçelerden de hissedilen deprem sırasında Sındırgı'da vatandaşlar panik içinde belediye binasını terk ederek sokağa çıktılar. Belediye'de görevli Yılmaz Daşkafa deprem anındaki paniği İHA muhabirine anlattı. Daşkafa, "Belediyede çalışmalarımızı yürütürken, birden bilgisayar ve masaların sallanması ile orta çaplı deprem olduğunu hissederek, kendimizi dışarıya attık. Önceki yaşanmış olayların üzüntüsü ile arka arkaya gelmesi ile bizi üzse de Allah yardımcımız olsun. İnşallah daha fazlası olmaz" dedi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Denizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk GörüntülerDenizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk Görüntüler
Depremden Sonra Deniz Suyu Yükseldi, Otelleri Su BastıDepremden Sonra Deniz Suyu Yükseldi, Otelleri Su Bastı
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı