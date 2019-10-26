Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Ekim 2019 Cumartesi günü yayınlandı
'Kırk surat' lakaplı şüpheli jandarma takibiyle yakalandı - DİYARBAKIR Haberi

'Kırk surat' lakaplı şüpheli jandarma takibiyle yakalandı - DİYARBAKIR Haberi

"Kırk surat" lakaplı şüpheli jandarma takibiyle yakalandı - DİYARBAKIR - Ele geçirilen uyuşturucu "Kırk surat" lakaplı şüpheli jandarma takibiyle yakalandı - Diyarbakır 'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda 8 yıldır uyuşturucu yapma ve satma suçundan aranan "kırk surat" lakaplı N.K. gözaltına alındı, 140 kilogram esrar ele geçirildiDİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır 'da 8 yıldır uyuşturucu yapma ve satma suçundan aranan "kırk surat" lakaplı N.K. düzenlenen operasyonla yakalandı.Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmada, 2011 yılından beri uyuşturucu, uyarıcı yapma, satma veya sağlama suçundan arama kaydı bulunan, sürekli kılık değiştirerek firar eden "kırk surat" lakaplı N.K'nin ikamet ettiği Lice ilçesi Yorulmaz köyüne geldiği bilgisine ulaştı.Köyde belirlenen eve dün gerçekleştirilen "Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Seçkin Çil - 03 Operasyonu"nda, firari N.K, saklandığı dolapta, yanında bulunan ruhsatsız tabanca ve av tüfeğiyle yakalandı.Yapılan aramada, 4 jelikan bidonda satışa hazır 140 kilogram esrar ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu, tabanca ve av tüfeği muhafaza altına alındı.Gözaltına alınan N.K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Jandarma Uyuşturucu Akalan 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı