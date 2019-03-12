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12 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
Kırılan şemsiyeler çöpleri doldurdu, şemsiye satıcılarının yüzü güldü

Kırılan şemsiyeler çöpleri doldurdu, şemsiye satıcılarının yüzü güldü

Yürümekte zorlanan vatandaşlar

Gard Sağanak Yağış Sağanak Yağmur Nadan 

-Fotoğraf çekilen turistler
-Ters dönen şemsiyeler
-Caddeden genel ve detay görüntüler

( İSTANBUL )- Kimi yağmurdan kaçtı , kimi yağmurda fotoğraf çektirdi- Taksim’i sağanak yağış vurdu İSTANBUL

- İstanbul’da beklenen yağış Taksim’de de etkisini gösterdi. İstiklal Caddesi’nde bazı vatandaşlar yağmurdan kaçarken, fotoğraf çekerek gezmeye devam eden turistler ise dikkat çekti. Rüzgarda kırılan şemsiyeler çöpleri doldururken şemsiye satıcılarının da yüzü güldü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün dün akşam saatlerinde İstanbul’a yönelik yapmış olduğu fırtına ve yağmur uyarıları, bugün öğle saatlerinden itibaren sağanak yağmur şeklinde kendini gösterdi. Fırtınanın etkisiyle vatandaşların ters dönen şemsiyeleri çöpleri doldururken, caddedeki şemsiyecilere ise gün doğdu. İstiklal Caddesi’nde şiddetli yağmur ve fırtınadan dolayı yürümekte zorlanan insanların yanı sıra turistlerin fotoğraf çekerek gezmeye devam etmesi dikkat çekti.
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