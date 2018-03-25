Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Mart 2018 Pazar günü yayınlandı
Kırıkkaleliler de 'Çocuk parklarına kamera konulsun' dedi İzle

Kırıkkaleliler de 'Çocuk parklarına kamera konulsun' dedi İzle

Parktakilerle röportaj

İhlas Çocuk İstismarı Kamera Güvenlik Kamerası 

-Oynayan çocuklardan detaylar
-Anons

( KIRIKKALE ) Kırıkkaleliler de "Çocuk parklarına kamera konulsun" dedi KIRIKKALE

- TGRT Haber ve İhlas Haber Ajansı

tarafından ortaklaşa başlatılan çocuk parklarına güvenlik kamerası kampanyasına Kırıkkaleli vatandaşlar da destek verdi. Son dönemlerde yaşanan çocuk istismarı olayları karşısında, TGRT Haber ve İHA tarafından başlatılan ‘Çocuk Parklarına Kamera Konulsun’ kampanyasına Kırıkkaleli vatandaşlarda destek verdi. Şehir halkı, çocuk güvenliği ve toplum huzuru için çocuk parklarında kamera olmasının yerinde bir adım olacağını belirtti.
Torunlarını parkta oynaması için getiren Şengül Güngör, “Çocuklarımızı sürekli parka getiriyoruz oynasınlar diye, yeri geliyor gözümüzü ayırdığımız zamanlar oluyor. Bunun için de parklarımızda güvenlik kamerasının olması bizler için daha güvenli olacak, ufak bir şey de sürekli gözetliyor olacağız. Çocuklarımız için çocuk parklarında güvenlik kamerası istiyoruz” dedi.
Çocuklarıyla parka gelen Ayşegül Kılıççı ise, “Güvenliğimiz için her yerde güvenlik kamerası olmalı. Çocuklarımızın güvenliği için çocuk parklarına güvenlik kamerası istiyoruz” şeklinde konuştu.

İlgili Foto Galeriler
İHA Objektiflerinden Fotoğraflarla 2014İHA Objektiflerinden Fotoğraflarla 2014
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
Orgeneral Akar Hakkari'deki birlikleri denetlediOrgeneral Akar Hakkari'deki birlikleri denetledi
Milletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye BuluşmasıMilletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye Buluşması
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı