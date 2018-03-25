Kırıkkaleliler de 'Çocuk parklarına kamera konulsun' dedi İzle

-Oynayan çocuklardan detaylar

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( KIRIKKALE ) Kırıkkaleliler de "Çocuk parklarına kamera konulsun" dedi KIRIKKALE



- TGRT Haber ve İhlas Haber Ajansı



tarafından ortaklaşa başlatılan çocuk parklarına güvenlik kamerası kampanyasına Kırıkkaleli vatandaşlar da destek verdi. Son dönemlerde yaşanan çocuk istismarı olayları karşısında, TGRT Haber ve İHA tarafından başlatılan ‘Çocuk Parklarına Kamera Konulsun’ kampanyasına Kırıkkaleli vatandaşlarda destek verdi. Şehir halkı, çocuk güvenliği ve toplum huzuru için çocuk parklarında kamera olmasının yerinde bir adım olacağını belirtti.

Torunlarını parkta oynaması için getiren Şengül Güngör, “Çocuklarımızı sürekli parka getiriyoruz oynasınlar diye, yeri geliyor gözümüzü ayırdığımız zamanlar oluyor. Bunun için de parklarımızda güvenlik kamerasının olması bizler için daha güvenli olacak, ufak bir şey de sürekli gözetliyor olacağız. Çocuklarımız için çocuk parklarında güvenlik kamerası istiyoruz” dedi.

Çocuklarıyla parka gelen Ayşegül Kılıççı ise, “Güvenliğimiz için her yerde güvenlik kamerası olmalı. Çocuklarımızın güvenliği için çocuk parklarına güvenlik kamerası istiyoruz” şeklinde konuştu.



