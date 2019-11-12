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12 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Kırıkkaleli çiftçi tarlayı sürerken buldu...Roma dönemine ait

Kırıkkaleli çiftçi tarlayı sürerken buldu...Roma dönemine ait

Küpten detaylar

Restorasyon Jandarma Tarım Bild Tarım Arazisi 

-Küp kamyona yüklenirken
-Turizm müdürü röp.
-Detaylar

( KIRIKKALE ) KIRIKKALE

- Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde bir çiftçi, traktörü ile tarlasını sürerken Roma döneminden kalma erzak küpünü gün yüzüne çıkarttı. Bulanan küp, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce koruma altına alındı. Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesine bağlı Koçubaba köyünün Körkuyu mevkisinde tarım arazisini traktörü ile süren bir çiftçi, toprakta gömülü bir şekilde küpün olduğunu fark edince durumu hemen jandarma ekiplerine bildirdi. İl Kültür Turizm Müdürlüğü ekipleri küpün bulunduğu yerde inceleme başlattı. Daha sonra Ankara'dan çağrılan arkeologlar, titizlikle küpü topraktan çıkarttı. Yapılan araştırma sonrası arkeologlar küpün Roma dönemine ait olduğunu ve erzak saklamak için kullanıldığını belirledi. Vinç yardımıyla kamyona yüklenen küp, İl Kültür Turizm Müdürlüğünde götürülerek koruma altına alındı. Toprak altına küpün alt kısmının kırılması nedeniyle restore edileceği öğrenildi. Konuyla ilgili açıklama yapan İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Demiröz, "Koçubaba köyünde çiftçimiz tarlayı sürerken buluyor. Daha sonra biz Kanuni Medeniyetler Müzesi'ndeki müzesindeki arkadaşlardan yardım istedik. Görevlendirilen arkadaşlar geldiler, kurtarma kazısı yaptı. Biz bu küpe pitoz diyoruz, büyük bir küp. Roma dönemine ait bu küpü burada Kültür Merkezinde muhafaza edeceğiz. Aynı zamanda küp çıkartılırken içeride alt kısmı koptuğu için restorasyonu yapılacak" dedi.

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