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18 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Kırıkkale-Yozgat kara yolu sel nedeniyle trafiğe kapatıldı Video

Kırıkkale-Yozgat kara yolu sel nedeniyle trafiğe kapatıldı Video

- Selin zarar verdiği yoldan detayKIRIKKALE (AA) - Kırıkkale 'nin Delice ilçesinde etkili olan sağanak sonucu meydana gelen sel nedeniyle Kırıkkale - Yozgat kara yolu her iki yönlü trafiğe kapatıldı.Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde başlayan sağanak, Çerikli beldesinde sele neden oldu.Etkili sağanak sonrasında oluşan sel dolayısıyla Kırıkkale - Yozgat kara yolu çamur ve su birikintisiyle doldu.Bölgeye gelen jandarma ekipleri, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için yolu ulaşıma kapattı.Delice Kaymakamlığı ve belediye ekipleri, kapanan kara yolunda çalışmalarını sürdürüyor.

Jandarma 

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