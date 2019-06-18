Kırıkkale-Yozgat kara yolu sel nedeniyle trafiğe kapatıldı
- Selin zarar verdiği yoldan detayKIRIKKALE (AA) - Kırıkkale 'nin Delice ilçesinde etkili olan sağanak sonucu meydana gelen sel nedeniyle Kırıkkale - Yozgat kara yolu her iki yönlü trafiğe kapatıldı.Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde başlayan sağanak, Çerikli beldesinde sele neden oldu.Etkili sağanak sonrasında oluşan sel dolayısıyla Kırıkkale - Yozgat kara yolu çamur ve su birikintisiyle doldu.Bölgeye gelen jandarma ekipleri, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için yolu ulaşıma kapattı.Delice Kaymakamlığı ve belediye ekipleri, kapanan kara yolunda çalışmalarını sürdürüyor.
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