Kırıkkale’ye şehit ateşi düştü

-Yakınlarının baba evinde taziyesi

-Şehidin fotoğrafı



( KIRIKKALE )- İblid’deki saldırıda Kırıkkaleli asker şehit oldu KIRIKKALE



- İdlib'in kuzeyinde Suriye rejiminin topçu atışı sonucu şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Davut Özcan’ın şehadet haberi Kırıkkale’de yaşayan ailesine verildi.

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de rejim güçlerinin topçu ateşi sonucu 5 askerin şehit olduğunu, 5 askerin de yaralandığını açıkladı.

Suriye’nin İdlib kentinin kuzeyindeki saldırıda 25 yaşındaki Piyade Uzman Onbaşı Davut Özcan da şehit düştü. Şehidin şehadet haberi, Kırıkkale’nin Balışeyh ilçesi Aydınşeyh Köyünde bulunan baba Bünyamin ve anne Sultan Özcan’a verildi.

Şehidin ailesinin evine Türk bayrağı asılırken acı haberi duyan komşular ve aile yakınları da şehidin evine geldi. ‘Evladı şehit olan nasıl dayansın’ paylaşımı Yaklaşık 2 sene önce göreve başlayan Şehit Özcan’ın ailesinin geçimini çiftçilik yaparak sağladığı ve 3 kardeşinin bulunduğu öğrenildi. Sosyal medya hesabından sürekli askerlik sevgisini ifade eden paylaşımlarda bulunan Özcan’ın 7 Ekim 2018 yılındaki paylaşımı da yürekleri dağladı. Bekar olan Özcan’ın bir sayfanın paylaştığı ve başka bir şehit babasının feryadının yer aldığı gönderide “Bu feryada biz dayanamıyoruz. Ya evladı şehit olan nasıl dayansın bu acıya?’ yazılı gönderisi görenleri duygulandırdı. (KA



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