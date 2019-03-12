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12 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
Kırıkkale Üniversitesine 'TS EN ISO 9001:2015' belgesi verildi

Kırıkkale Üniversitesine 'TS EN ISO 9001:2015' belgesi verildi

Salondan detaylar

Yüksek Öğretim Sanayi Bölgeleri Yurt Dışı Uluslararası Öğrenciler 

-TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin'in konuşması
-Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede'nin konuşması
-Belge takdim töreni
-Detaylar

( KIRIKKALE ) Kırıkkale Üniversitesine "TS EN ISO 9001:2015" belgesi verildi KIRIKKALE

- Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından “TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi” düzenlenen törenle Kırıkkale Üniversitesine verildi.
Kırıkkale Üniversitesi Konferans Salonunda düzenlenen törene; Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin ve Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan ve davetliler katıldı.
Kırıkkale Üniversitesinin 2015 yılın da aldığı TSE İSO 9001 Kalite Yönetim Sistem Belgesi'nin standardın son versiyonuna göre güncellenmesi ve yeni belgenin teslimi nedeniyle bir araya gelmekten memnuniyet durduğunu ifade eden TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, tüm dünyada yönetim sistemleri standartları kapsamındaki belgelendirmeleri ihtiyarı bir alan olarak düzenlendiğini söyledi.

Bütün sektörlerde dünyanın her yerindeki kuruluşlarca benimsenmesi ve vurgulanması kalite yönetiminin uluslararası rekabetin vazgeçilmez bir parçası olduğunun altını çizen TSE Başkanı Şahin, “Enstitümüz tarafından hali hazırda yurt içinde ve yurt dışında yüksek öğretim hizmetleri kapsamında üniversitenin tamamında veya muhtelif bölümlerinde toplam 46 adet geçerliliği devam eden belgemiz bulunmaktadır. Bunların 43 adeti TSE İSO 9001 sistem belgesi, 3 adeti ise TSE İSO 10002 müşteri memnuniyeti yönetim sistemi belgesidir. Kırıkkale Üniversitesinin TSE’den hem kalite yönetim sistemi hem de müşteri memnuniyeti yönetim sisteminden belgeleri mevcuttur. Diliyoruz ki; Kırıkkale Üniversitesi ve bu belgeye sahip olan tüm eğitim kurumlarımız kalitenin yol göstericiliği ile ülkemizin bilgi çağından bilgelik çağına taşımada lokomotif kurumlar olsunlar” diye konuştu.
Kırıkkale'nin son derece değerli bir bölge olduğunu kaydeden Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, bakanlık olarak da hem organize sanayi bölgelerinin hem de sanayi sitelerinin gelişmesini onların daha fazla buradan sisteme, ekonomiye, katkıda bulunmasını sağlamaya gayret etiklerini söyledi.

Makine Kimyanın son derece önemli bir kurum olduğunun da altını çizen Büyükdede, “O kurumumuza gözümüz gibi de bakıyoruz. Her noktasında ki gelişmeye bakıyoruz. Şimdi Kırıkkale aynı zaman da yeni kurulan çelik fabrikasıyla da hem dövme çeliklerin hem de dövme çelik malzeme üretiminin merkezi haline gelmeye aday bir bölgemiz. Onun üzerinde de çok etkin çalıştığımızı söylemem lazım. Gerçekten de Makine Kimya Genel Müdürü arkadaşımızla son derece yakın bir ilişki içerisindeyiz. Oranın gelişmesinin de mücadelesini veriyoruz” şeklinde konuştu.
Büyükdede şunları söyledi: “Kırıkkale Üniversitemizin 2015 yılından bu yana sahip olduğu TS EN İSO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi'ni standardın son versiyonuna göre güncellenmesi ve bu çerçevede yeni belgenin takdimi nedeniyle bir araya geldik. Ben kendine düstur edinen ve bu yolda kararlı adımlarla bu yolda ilerlemeye devam eden Kırıkkale Üniversitemizin tüm akademik ve idari camiasına bu çalışmaların içinden içinde yer alan öğrencilerimize ve Rektörümüz Dr. Prof. Dr. Ersan Aslan'a, Türk Standartları Enstitüsüne teşekkür ediyor, belgenin hayırlı olmasını diliyorum.” Yapılan konuşmaların ardından Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ve TSE Başkanı Adem Şahin, Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan'a TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi'ni takdim etmesiyle tören sona erdi. (HA-SLH-
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