Kırıkkale selin yaralarını sarmaya çalışıyor Haberi

-Su alan evlerin için ve vatandaşlar

-Röportajlar

-Vidanjörler çalışırken

-Detaylar

-Not: Görüntüsü geçildi.



( KIRIKKALE )- Dağlık alandan gelen sel evleri bastı KIRIKKALE



- Kırıkkale’nin Delice İlçesine bağlı Çerikli Beldesinde dün akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağmur nedeniyle menfezin çökmesi sonucu Yozgat-Kırıkkale Karayolu tek şerit olarak trafiğe kapandı. Beldede 3 ev sular altında kaldı, vatandaşlar mağdur oldu. Delice İlçesine bağlı Çerikli beldesinde dün akşam saat 20.00’da başlayan şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağmur nedeniyle evleri su bastı. Tarım arazileri zarar gördü. Çerikli Belediyesine bağlı ekipler vidanjörlerle evlerdeki suları boşaltmak için çalışmalarını sürdürüyor. Evde mahsur kalan 2 yaşlı çift ise elektrik dağıtım şirketine ait aracın merdiveniyle kurtarıldı. Evlerin içindeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Kümes hayvanları ise selde telef oldu. Can ve yaralının olmadığı selde maddi hasar meydana geldi. Gece yarısında Kırıkkale-Yozgat Karayolu menvez çökmesi nedeniyle iki yönlü ulaşıma kapandı. Ekiplerin çalışması sonucunda Kırıkkale-Yozgat istikametine ulaşım açılırken, ulaşıma kapanan Yozgat-Kırıkkale istikameti Çerikli beldesine 3 kilometre mesafedeki noktada yol yapım çalışmalar sürdürülüyor. Yozgat- Kırıkkale Karayolu alternatif olarak Göçübel mevkisinden trafiğin akışı sağlanıyor. Tarım arazileri sel nedeniyle de zarar gördü. Evinin su alan Nazik Çeltik, “Annemle babam evin içerisindeydi. Gece 23.30 gibi bana telefon açtılar evi su bastı dediler. Geldiğimde annem ve babam evin içerisinde mahsur kalmıştı. Evin içi su doluydu. Eşyalarımız sular altında kaldı. Kömürlerimiz ahırlarımız her tarafımız su doldu. 2-3 tane duvarımız yıkıldı. Belediye’den kepçeyi getirerek kapıyı kırdırmak suretiyle evin içerisinde ki suyu tahliye ettik. Annem ve babam 3 saat suyun içerisinde mahsur kaldı. Evin içerisinde bel seviyesine kadar su oldu. Annem ile babamı TEDAŞ’ın merdiveniyle camdan uzatarak tek tek almak suretiyle kurtarabildik” diye konuştu.

Mülkiye Gözüyukarı (55), “Üst katın 5 basamağına kadar sel gelmiş. Aşağıda kilerim vardı orada hiçbir erzakım kalmadı. Aşağım mutfakta her şeyim şekerim unum anlatamam araba vardı oda mahvoldu. Önce Allah’a sonra büyüklerime güveniyorum ne yaparlarsa yapsınlar” şeklinde konuştu.

Mahir Çeltik (78), “Garajımda eskiden kalma arpa buğday vardı. Onu götürmüş 15-20 tavuk-civciv götürmüş” dedi.

(HA-MAY-