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22 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Kırıkkale OSB'de fabrika yangını Haberi

Kırıkkale OSB'de fabrika yangını Haberi

Yangın yeri

Acil Servis Fabrika Yangını Fabrika 112 Acil Servis Gesi 

-İtfaiye ekipleri
-Detaylar

( KIRIKKALE ) - KIRIKKALE

- Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) Geri Dönüşüm Fabrikasında yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale'deki OSB'de bulunan özel bir şirkete ait Geri Dönüşüm Fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. 112 acil servis ve AFAD ekipleri de yangın alanında hazır bulundu. Yangının söndürülmesi için çalışmalarını sürdüren ekiplere iş makineleri de destek veriyor. (HA-
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