Kırıkkale-Kayseri Karayolu ulaşıma açıldı

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( KIRIKKALE ) KIRIKKALE - Kırıkkale’de Bağdatlı köprüsü mevkinde oluşan toprak çökmesi sonucu oluşan dev çukur nedeniyle trafiğe kapanan Kırıkkale-Kayseri karayolu 5 günlük çalışmanın ardından yeniden ulaşıma açıldı. Kırıkkale’de Bağdatlı Köprüsü mevkisinde 18 Aralık Salı günü Karayolları tarafından yol yapım çalışması sırasında il merkezinin kanalizasyon ana hat borusu patladı. Bölgede bulunan bazı evler su altında kalması nedeniyle tahliye edildi. Karayolları ekipleri tarafından yapılan 5 günlük çalışmanın ardından Kırıkkale-Kayseri Karayolu yeniden ulaşıma açıldı.

