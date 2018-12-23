Kırıkkale-Kayseri kara yolundaki göçük - KIRIKKALE
- Karayolundan detaylar - Karayolları ekiplerinin trafiği açması - Karayolları ekiplerinin çalışmaları Kırıkkale - Kayseri kara yolundaki göçük - Kırıkkale 'de kanalizasyon hattındaki çökme nedeniyle 18 Aralık'ta trafiğe kapanan Kırıkkale - Kayseri kara yolu ulaşıma açıldıKIRIKKALE (AA) - Kırıkkale 'de kanalizasyon hattındaki çökme nedeniyle trafiğe kapanan Kırıkkale - Kayseri kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.Bağdat Köprüsü mevkisinde kanalizasyon hattının çökmesi sonucu oluşan göçüğün ardından ulaşıma kapanan Kırıkkale - Kayseri kara yolunda başlatılan çalışmalar tamamlandı. Kırıkkale Belediyesi ve Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda kanalizasyon hattındaki arıza giderilerek, kara yolu çift yönlü olarak yeniden ulaşıma açıldı. Kırıkkale - Kayseri kara yolu Bağdat Köprüsü mevkisinde 18 Aralık'ta kanalizasyon hattı çökmüş, kara yolunda 5 metre derinliğinde 3 metre çapında göçük meydana gelmişti. Çökmenin ardından Kırıkkale - Kayseri kara yolu ulaşıma kapatılarak, trafik her iki yönde de alternatif yollardan sağlanmaya başlamıştı.