Kırıkkale-Kayseri kara yolundaki göçük - KIRIKKALE
- Kırıkkale - Kayseri kara yolundaki göçük - İş makinelerinin çalışması - İşçilerden detay - Araç trafiğinden detay Kırıkkale - Kayseri kara yolundaki göçük - Kanalizasyon hattındaki çökme sonucu trafiğe kapanan kara yolunu ulaşıma açma çalışmaları sürüyorKIRIKKALE (AA) - Kırıkkale 'de kanalizasyon hattındaki çökme nedeniyle trafiğe kapanan Kırıkkale - Kayseri kara yolunu ulaşıma açma çalışmaları devam ediyor. Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve Karayolları 4. Bölge Müdürü Öner Özgür, kara yolunda incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.Başkan Saygılı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kırıkkale - Kayseri kara yolu Bağdat Köprüsü'nde Konya Kulu yolunun yan dönüş çalışmasının yapıldığını söyledi.
Bu çalışmadan dolayı Kırıkkale - Kayseri kara yolu Bağdat Köprüsü'nde yolda yeniden bir dolgu yapıldığını aktaran Saygılı, şunları belirtti:"Yapılan dolgu aşırı yağmurdan dolayı bir kayma sonucu kanala etki etti. Bu nedenle risk alınamazdı. Karayolları yolun açılması için çalışmalarına devam ediyor. Biz de kanaldaki arızayı gidermiş olacağız. Çökme, sonradan yapılan dolgudan kaynaklanıyor. İnşallah en kısa zamanda onarım işini yaparak Kırıkkale - Kayseri kara yolunu tekrar açacağız ve vatandaşlarımıza daha fazla sıkıntı çektirmeyeceğiz." Kırıkkale - Kayseri kara yolu Bağdat Köprüsü mevkisinde dün kanalizasyon hattı çökmüş, kara yolunda 5 metre derinliğinde 3 metre çapında göçük meydana gelmişti. Çökmenin ardından Kırıkkale - Kayseri kara yolu trafiğe kapatılarak, trafik her iki yönde de alternatif yollardan sağlanmaya başlamıştı.