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25 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Kırıkkale'deki cinayet

Kırıkkale'deki cinayet

- Zanlının emniyetten çıkartılması - İş arkadaşını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandıKIRIKKALE (AA) - Kırıkkale 'de iş arkadaşını başına sopayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.Mamak Belediyesinde temizlik işçisi olarak çalışan ve bir ay önce kaybolan iş arkadaşı Murat Demir'i, alacak verecek yüzünden çıkan tartışmada başına sopayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Ali T'nin (37) emniyetteki işlemleri tamamlandı.Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen şüpheli, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. - OlayAnkara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet ve Kayıp Şahıslar Büro amirliklerince, Mamak Belediyesinde temizlik işçisi olarak çalışan Murat Demir'in kaybolduğuna dair geçen ay yapılan başvuru üzerine çalışma başlatılmış, Demir'in kaybolmadan önce iş arkadaşı Ali T. ile sık sık bir araya geldiği belirlenmişti.Şüphe üzerine gözaltına alınan Ali T, polise verdiği ifadede, 15 Kasım'da babasının vefatı üzerine Demir'den cenaze masrafları için bin 600 lira borç aldığını, karşılığında 20 bin liralık senet imzaladığını, daha sonra Demir'le buluşup alkol almak için otomobille Kırıkkale yakınlarındaki Kızılırmak Nehri kenarına gittiklerini, bu sırada aralarında para konusunda tartışma çıktığını söylemiş, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine otomobildeki sopayla Demir'i darbederek öldürdüğünü itiraf etmişti.Demir'in cesedi, zanlının verdiği bilgi doğrultusunda dün Kızılırmak Nehri kenarında bulunmuştu.

Temizlik İşçisi Polis Cenaze İtiraf Arbede 

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