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02 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
Kırıkkale'deki bekçi cinayeti

Kırıkkale'deki bekçi cinayeti

- Emniyetten detay - Şüphelilerin çıkarılması - Kırıkkale 'de yaklaşık 6 ay önce şantiyede tabancayla öldürülen bekçinin failleri, yapılan fiziki, teknik ve kriminal çalışmaların ardından yakalandıKIRIKKALE (AA) - Kırıkkale 'de yaklaşık 6 ay önce inşaat şantiyesinde bekçinin tabancayla öldürülmesi olayının iki faili, fiziki, teknik ve kriminal çalışma sonucu gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Yahşihan ilçesi Hacıbey Mahallesi'ndeki inşaat şantiyesinde gece bekçisi Zekai Turhal'ın (58) 8 Şubat'ta tabancayla öldürülmesiyle ilgili sürdürdükleri fiziki, teknik ve kriminal çalışma sonucu faillerin F.B. (31) ve M.Ö. (43) olduğunu belirledi.Şüpheliler, kent merkezindeki ikametlerine düzenlenen operasyonla, olayda kullanılan tabancayla gözaltına alındı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. - OlayYahşihan ilçesi Hacıbey Mahallesi'ndeki inşaat şantiyesinde gece bekçisi olarak çalışan Zekai Turhal, 8 Şubat'ta tabancayla başından vurularak öldürülmüştü.

Akalan Gece Bekçisi 

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