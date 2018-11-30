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30 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Kırıkkale'de zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

Kırıkkale'de zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

- Kırıkkale 'de zincirleme trafik kazası - 5 yaralı - Kaza yerinden detay görüntüler - Sağlık ekiplerinin kazaya müdahalesiKIRIKKALE (AA) - Kırıkkale 'de üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kırıkkale - Ankara kara yolunun Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda, Volkan Elitaş idaresindeki 05 RE 413 plakalı otomobil, önünde seyreden Oğuzhan Aygün'ün kullandığı 06 BHB 694 plakalı otomobile çarptı. Bu sırada Ali Alıcıoğlu yönetimindeki 06 EY 4518 plakalı otomobil de kaza yapan araçlara çarptı.Kazada araçlarda bulunan Serpil ve Esra Aygün, Fatih, Can ile Erhan Elitaş yaralandı.Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.Kaza nedeniyle trafik, bir süre tek şeritten sağlandı.

Hastane Trafik Kazası Gesi 

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