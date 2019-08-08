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08 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Kırıkkale'de zincirleme trafik kazası: 3 yaralı Haberi

Kırıkkale'de zincirleme trafik kazası: 3 yaralı Haberi

Kazalı araçların görüntüsü

Acil Servis İlk Müdahale Hastane Trafik Kazası 112 Acil Servis 

-112 acil servis yaralıyı ambulansa taşırken
-Trafik yoğunluğu

( KIRIKKALE ) KIRIKKALE

- Kırıkkale’de 6 otomobilin çarpışması sonucu meydana zincirleme trafik kazasında yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Kurban Bayramı dolayısıyla 43 ilin geçiş noktasındaki 'kili kavşak' diye adlandırılan D-200 kara yolunda yaşanan yoğunluk nedeniyle 6 araçlı trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralanan M. P, G.U. ve A.U. olay yerine çağrılan 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (HA-SLH-
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