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12 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kırıkkale’de zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 17 yaralı

Kırıkkale’de zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 17 yaralı

Kazalı araçların görüntüsü

Hastane Trafik Kazası Yolcu Minibüsü Yolcu Minibüs 

-Ambulans itfaiye ekipleri
-detaylar

( KIRIKKALE ) KIRIKKALE

- Kırıkkale-Ankara Karayolunda 1 tır, 1 kamyon ve 1 yolcu minibüsünün karıştığı trafik kazasında 2 kişi öldü, 17 kişi yaralandı. Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale-Ankara Karayolunun 3. Kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde ilerleyen 1 tır, 1 kamyon ve özel bir servis minibüsünün kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında minibüsteki 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken 17 kişi yaralandı. Kaza yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. D-200 Ankara karayolu ise yaklaşık 1 saat trafiğe kapandı. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.
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