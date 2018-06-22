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22 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Kırıkkale'de zincirleme trafik kazası: 11 yaralı

Kırıkkale'de zincirleme trafik kazası: 11 yaralı

- Kırıkkale 'de zincirleme trafik kazası - 11 yaralı - Kaza yapan araçlardan detaylarKIRIKKALE (AA) - Kırıkkale 'de 11 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 11 kişi yaralandı.Sağanağın etkili olduğu Kırıkkale - Ankara karayolunun Yeni Sanayi kavşağı yakınlarında 6 otomobil, 2 hafif ticari araç, 2 kamyonet ve bir tır çarpıştı.Kazada, yaralanan Özcan Gülbüz (35), Rıza Erbektaş (74), Rıza İnan (43), Sadık Öcal (62), Merve Çakır (33), Ömer Başıbüyük (65), Ergül Başıbüyük (62), Yeter Erbektaş (61), Semiha Gülbüz (34), Busenur Gülbüz (11) ve Gürkan Gülbüz (7), 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.Karayolu kaza nedeniyle yaklaşık bir saat trafiğe kapandı.

Hastane Trafik Kazası Ticari Araç 

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