Kırıkkale'de yoğun sis İzle

- Sisin etkili olduğu kara yolları - Sisli yolda seyir halindeki araçlarKIRIKKALE (AA) - Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan Kırıkkale 'de, yoğun sis etkili oluyor.Sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran sis nedeniyle Kırıkkale - Ankara, Kırıkkale - Kayseri ve Kırıkkale - Samsun kara yolunun bazı bölümlerinde görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü.Bazı sürücüler, dinlenme tesislerinde mola vererek sisin etkisinin azalmasını bekledi.Kentte sisin yarın da devam etmesi bekleniyor.
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