Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kırıkkale'de yetiştiricilere damızlık koç dağıtıldı

Kırıkkale'de yetiştiricilere damızlık koç dağıtıldı

Törenden detay

Keçi Çekim Erimli Hayvancılık Hayvan 

-Kura çekimi
-Koçlardan detay
-Birlik Başkanı Mehmet Kürşat Ulusoy ile röportaj
-Yetiştiricilerden röportaj
-Detaylar

( KIRIKKALE ) KIRIKKALE

- Kırıkkale'de "Koyun ve Keçilerde Verimliliği Arttırma Projesi" kapsamında 75 yetiştiriciye akkarman ırkı 75 damızlık koçu kura ile dağıtıldı. Kırıkkale Tarım ve Orman Müdürülüğü ile Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından "Koyun ve Keçilerde Verimliliği Arttırma Projesi" kapsamında Kırıkkale'de düzenlenen törenle 75 yetiştiriciye akkarman ırkı 75 damızlık koçu kura ile dağıtımı gerçekleştirildi.
Koç dağıtım töreninde açıklamalarda bulunan Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Kürşat Ulusoy, "Devlet şu anda dağdaki çobana elini uzatmış, desteğini sağlamış, devletle çoban kucaklaşmış oldu" dedi.
"Cumhurbaşkanımızın hedefi 100 milyon" Ulusoy, "Yani biz bu insanları doğduğu yerde doyurmak. O insanların gelir seviyesini yükseltmek. Köydeki yaşam hayatlarının kalitelerini en yüksek seviyeye taşımak. Bu da tabii ki karlılığını arttırmakla olur. Bizim burada amacımız hayvan başına geliri arttırmak, sürülerini yükseltmek ve giderlerini düşürmek amaçlı şuanda çalışmalarımız devam ediyor. Yani lafın özü şu: Bizim ekonomimizin, milletimizin, bizim vatanımızın bu işlerdeki en başarılı olduğu tarihler boyunca yaptığı küçükbaş hayvancılıktır. Nedir? Tarihe bakın geriye doğru. Ak koyunlar, kara koyunlar, karakeçililer devletler boylar kurmuştur. Ama büyükbaşta bu yoktur. Bizim şu andaki hayvan genlerinde, hayvan ırklarında elimizde olan küçükbaştır. Meramız, insanımız, kültürümüz buna müsaittir. Ne demiş atalarımız 'Buğdayla koyun gerisi oyun' yani bu koyunculuğu attırmadığımız zaman biz bu et açığını, cari açığı önleyemeyiz. Biz bu et açığını önleyebilmemiz için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla birlikte hedef 100 milyon. İnşallah biz de bu koyunculuğu Kırıkkale'de ikiye katlamak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.

İlgili Foto Galeriler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Üç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına KavuştuÜç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına Kavuştu
Çin'de Yeni Yıl HazırlıklarıÇin'de Yeni Yıl Hazırlıkları
Bakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın AlmayınBakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın Almayın
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı