- Kırıkkale 'de trafik kazası - 8 yaralı - Araç kamerası görüntüsü - Olay yeri detayıKIRIKKALE (AA) - Kırıkkale 'de minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.Hikmet Kaya idaresindeki 05 AK 388 plakalı otomobil, Yozgat - Kırıkkale kara yolu Yukarı Mahmutlar köyü yakınlarında, Ahmet Yalçınkaya yönetimindeki 71 AAE 443 plakalı minibüs ile çarpıştı.Kazada, isimleri belirlenemeyen 8 kişi yaralandı.Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.
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