Kırıkkale'de trafik kazası: 2'si ağır 3 yaralı

-Kazaya karışan araçlar

-Polislerden detay

-Araçlar çekici ile kaldırılırken görüntü

-Kaza yerinden detaylar



( KIRIKKALE )- Kaza yapan alkollü sürücü ve arkadaşı araçta sıkıştı KIRIKKALE



- Kırıkkale kent merkezinde meydana gelen trafik kazasında ikisi ağır 3 kişi yaralandı. Sürücülerden birinin alkollü olduğu öne sürülen kaza, güvenlik kameralarınca kaydedildi.Kaza, sabah saatlerinde Kırıkkale merkez Barbaros Hayrettin Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.K. (20) idaresindeki 71 AAH 266 plakalı otomobil ile Ergenekon Caddesi'nden gelen İ.D. idaresindeki 71 AAP 377 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazanın şiddetiyle savrulan T.K. idaresindeki otomobil park halindeki 4 araca daha çarptı. Kaza sonrasında yaralanan 3 kişiden sürücü İ.D. çevredeki vatandaşlar tarafından özel bir araçla hastaneye kaldırıldı. Araç içerisinde sıkışan ve alkollü olduğu iddia edilen T.K. ve B.A. (18) ise sıkıştıkları otomobilden sağlık görevlilerinde çıkarıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan yaralı iki şahıs da 112 acil servis ekiplerince Yüksek İhtisas ve Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların genel sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.Kaza kameralara yansıdıÖte yandan feci kaza, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. T.K. idaresindeki aracın Barbaros Hayrettin Paşa Caddesi üzerinde hızla ilerlediği ve diğer otomobille kafa kafaya çarpıştığı görüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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