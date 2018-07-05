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05 Temmuz 2018 Perşembe günü yayınlandı
Kırıkkale’de trafik kazaları: 2 yaralı

Kırıkkale’de trafik kazaları: 2 yaralı

Kaza yerinden görüntüler

İlk Müdahale Polis Aracı Trafik Kazası Polis Ekipleri Direksiyon 

-Vinç dev ruloları başka tırın dorsesine yüklerken
-Otomobilin kaza yeri görüntüler
-İtfaiye görüntüsü
-Kazayı gören vatandaş röportaj
-Polisler sürücünün kişisel eşyalarını polis aracına korken

( KIRIKKALE -HD) KIRIKKALE

- Kırıkkale’de meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Soyuslu idaresinde 38 ZD 167 plakalı rulo kağıt yüklü tır, Kırıkkale-Kayseri karayolunun 10’uncu kilometresinde virajı alamayarak şarampole devrildi. Kazada yaralanan sürücü Soyuslu, 112 Acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı. Devrilen tırdaki büyük ebatlı kağıt rulolar, savruldu. Rulolar, vinç yardımı ile başka bir tıra yüklendi. Kurtarma çalışması 2 saat sürdü. Diğer kaza ise Kırıkkale Ankara Karayolu’nun 12’nci kilometresinde meydana geldi. Salim Akdil yönetimindeki 23 FK 777 plakalı otomobil aynı yönde seyreden bir tırı sollama yaptığı esnada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu akaryakıt tabelasına çarptıktan sonra takla atarak devrildi. Kazada sürücü, Akdil, 112 Acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Araçtaki sürücüye ait özel eşyalar ve yağ tenekeleri polis ekipleri tarafından polis aracına yüklendi. Kazalarla ilgili soruşturma başlatıldı.
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